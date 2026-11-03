Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümü davasında tutuklu sanık cezaevinde kaldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da baba ve oğlunun ölümü davasında tutuklu sanık cezaevinde kaldı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yanmış kamyonette cesetleri bulunan baba ve oğlunun ölümü davasında mahkeme, tutuklu sanığın cezaevindeki halinin devamına karar verip duruşmayı 19 Ocak 2027'ye erteledi. Savcı iki sanığın cezalandırılmasını, diğerlerinin beraatini istedi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde geçen yıl yanmış kamyonette baba Remzi Sati ve oğlu Muhammet Sati'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.M.İ. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuksuz sanıklar İ.K, M.D, M.K, A.Ö, O.K. ve A.İ. katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.A. hayvanları otlatmak için olayın olduğu bölgede sabah bulunduğunu ileri sürerek, "Jandarma bana ve oğluma olayı sordu. Biz de olayı görmediğimiz için bilgimizin olmadığını söyledik." dedi.

Tanık olarak dinlenen jandarma personeli ise olay yerine ilk giden ekipte yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde olay yerine gittiğimizde araç kül olmuştu. Bölgede araç tekerlek izleri vardı. Olay yerinde sağır ve dilsiz biri vardı. İşaret ediyordu. 'Olay yerinde başka bir aracın da geldiğini, araca benzin döküldüğünü ve yakıldığını' işaret diliyle bana anlatmaya çalışıyordu."

Kum ocağında kamyon şoförü olan tanık M.K. de çalıştığı kum ocağının olay yerinden 6 kilometre uzaklıkta olduğunu öne sürerek, "Olayın yaşandığı gece çalışıyordum. Kent merkezine birkaç kez gidip geldim. Olayın yaşandığı bölgenin yakınından geçtim. Kent merkezinden dönüşte bir yangın olduğunu gördüm. Ama ne olduğunu tam olarak anlamadım. Sabah saatlerinde aracın yandığını gördüm. Ama gidip bakmadım. Keşke olayı tam görseydim de söyleseydim." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık A.M.İ. ve M.K'nin cezalandırılması, diğer sanıkların beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Sati ailesinin avukatları, tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklu olarak yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından tutuklu sanık A.M.İ'nin mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 19 Ocak 2027'ye erteledi.

İstenilen ceza

İddianamede, 1'i tutuklu 7 sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi kırsal Kuşburnu Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te Remzi (49) ve oğlu Muhammet Sati'nin (15) yanmış kamyonette cesetleri bulunmuştu.

Kaynak: AA
DiyarbakırMahkemeGüncelSurSon Dakika

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