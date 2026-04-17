Diyarbakır'da Barajlardan Su Tahliyesine Dikkat!
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Barajlardan Su Tahliyesine Dikkat!

17.04.2026 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yoğun yağışlar nedeniyle barajlardan kontrollü su tahliyeleri sürüyor. Vatandaşlar uyarıldı.

Diyarbakır'da Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarında devam eden kontrollü su tahliyesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve buna bağlı kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek miktarda su girişi olduğu belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) sorumluluk sahasındaki Devegeçidi, Ergani, Ambar, Başlar, Kuruçay ve Pamukçay barajlarından kontrollü su tahliyesinin devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 18 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağış beklenmektedir. Beklenen yağışlara bağlı olarak, ihtiyaç duyulması halinde barajlarda kontrollü tahliye işlemleri sürdürülebilecektir. Bu kapsamda can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla nehir yatakları ve dere kenarlarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayan vatandaşlarımızın resmi duyuruları yakından takip etmeleri, nehir yatağı içinde veya yakınında bulunan tarım arazileri, ulaşım yolları, işletmeler ve geçici yapılar için gerekli tedbirleri almaları, tahliye süresince nehir yataklarına girilmemesi, su seviyelerinde oluşabilecek ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA

Hava Durumu, Diyarbakır, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 22:26:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.