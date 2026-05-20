Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 5 Tutuklama
Diyarbakır'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 5 Tutuklama

20.05.2026 14:51
Diyarbakır'da alacak yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşında bir genç hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da 2 grup arasında alacak nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Baran Mutlu'nun (19), hastanede yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 11 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Mezopotamya Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunduğu belirtilen 2 grubun tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü. Baran Mutlu ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Baran Mutlu, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Mayıs'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mutlu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verildi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen B.G. (19), H.Ş. (32), H.Ç. (22), İ.Ç. (21) ve İ.O.Ç.'yi (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

