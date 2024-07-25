Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 milyon kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir, 367 bin 100 kök skunk ve 203 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucular imha edildi.

25.07.2024 12:18
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir, 367 bin 100 kök skunk ve 203 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçeye bağlı Güldiken Mahallesi'nde "Şehit Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 milyon 302 bin 530 kök kenevir, 367 bin 100 kök skunk, 154 kilogram kubar esrar ve 49 kilogram toz esrar ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 milyon kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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