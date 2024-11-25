Diyarbakır'da Çatı Katında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Çatı Katında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır\'da Çatı Katında Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir evin çatı katında istiflenen odunların alev alması sonucu yangın çıktı. Olayda 3 kişi dumandan etkilendi, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

25.11.2024 20:58  Güncelleme: 20:59
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki katlı evin çatı katında bulunan odunlar alev alarak yandı. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 841'inci Sokak'taki 2 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katına istiflenen odunlar, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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