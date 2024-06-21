Diyarbakır'da çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ve Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasında çıkan yangın bölgesinde incelemede bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Çınar ve Mazıdağı ilçeleri arasında anız kaynaklı yangına müdahale sürüyor. Çok sayıda yerleşim yerini etkileyen yangın bölgesinde incelemede bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Vali Su, "Otlar ve anız birlikte yanarak çok geniş alana yayılmış. Maalesef 2 vatandaşımız da bu yangın içerisinde kalarak hayatını kaybetti. Şu anda tüm ekiplerimiz yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor. Ben de alandayım. Jandarma Komutanımız, kaymakamımız, ekiplerimiz hepimiz alandayız. Şu anda söndürme çalışmalarını koordine içerisinde yürütüyoruz" dedi.