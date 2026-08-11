Diyarbakır'da Cinayet Davası Ertelendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Cinayet Davası Ertelendi

Diyarbakır\'da Cinayet Davası Ertelendi
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Yusuf Dağkıran, bıçaklayarak öldürdüğü Erkan Ceylan'ın savunmasında 'öldürme niyetim yoktu' dedi.

DİYARBAKIR'da çocuklarının yanında bıçaklanarak öldürülen Erkan Ceylan'ın (40) cinayet sanığı Yusuf Dağkıran (40), ilk duruşmadaki savunmasında, "Öldürme niyetim yoktu" dedi. İddianamede Dağkıran'ın olaydan 1 gün önce ve olay günü Ceylan'ın bulunduğu bölgede beklediği belirtildi. Babası yanında bıçaklanan K.C. (23), sanığın herhangi bir şey söylemeden babasına saldırdığını söyledi. Dağkıran'ın tutukluluk halinin devamına kararıyla duruşma ertelendi.

Olay, 12 Eylül 2025 sabahı, Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Alipınar Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Ceylan, evinin önündeki aracına bindiği sırada yanına gelen Yusuf Dağkıran tarafından çocuklarının yanında bıçaklandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğüs ve kolundan bıçaklanan Ceylan, kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ceylan'ın cenazesi, otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, Yusuf Dağkıran'ı saklandığı yerde operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağkıran, tutuklandı.

KIYAFET DEĞİŞTİRMİŞ

Erkan Ceylan'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yusuf Dağkıran'ın olaydan 1 gün önce ve olay günü Ceylan'ın bulunduğu bölgede beklediği belirtildi. Dağkıran'ın cinayetin ardından üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği, suç aleti bıçağı ise olay yerinin karşısındaki camiye bıraktığı kaydedildi. Otopsi raporunda Ceylan'ın kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu hayatını kaybettiğinin tespit edildiği belirtildi. Savcılık, dosyadaki deliller doğrultusunda Dağkıran'ın 'Tasarlayarak öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Yusuf Dağkıran, eşi B.D. ile Erkan Ceylan arasında geçmişte ilişki bulunduğunu ve Ceylan'ın evlilikleri sırasında eşini rahatsız etmeyi sürdürdüğünü öne sürdü. Olay günü Erkan Ceylan ile konuşmak amacıyla evinin bulunduğu siteye gittiğini savunan Dağkıran, "Ben Erkan Ceylan'ı hayatımda hiç görmemiştim. Olay günü Erkan ile görüşmek için Erkan'ın evinin bulunduğu siteye konuşmak için gittim. Erkan'ı öldürme gibi bir niyetim yoktu. Erkan beni görür görmez tanıdı ancak ben kendisini tanımıyordum. Erkan kızlarının yanında bana 'P.' dedi ve yüzüme tükürdü, etrafına baktı ve bir şey aradı. Benim elimde bir poşet vardı ancak o poşetin içinde iş makinesi gereği yanımda bıçak bulunuyordu. Erkan etrafına bakıp taş, sopa arayınca ben de kendimi tehdit altında hissettim. Kendimi savunmak amacıyla bıçağı çıkardım. O an şok geçirdim, kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

'EŞİME 6 BIÇAK DARBESİ VURDU'

Erkan Ceylan'ın eşi S.C. ise olay anını evlerinin 5'inci katındaki pencereden gördüğünü belirterek, sanığın eşine doğrudan saldırdığını söyledi. Ceylan, "Olay günü eşim çocukları okula bırakmak için evden çıktı. Çocuklarım ve eşim araca binerken sanığın elinde beyaz bir poşetle eşime doğru koştuğunu gördüm. Eşime toplam 6 bıçak darbesi vurdu. Sanığın bahsettiği gibi olay yaşanmadı. Ben 5'inci kattan pencereden aşağıya bakıyordum. Eşimin 'ay, ay' diye bağırdığını duydum. Olay nedeniyle şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" diye konuştu.

'BİR ŞEY SÖYLEMEDEN DOĞRUDAN BABAMA SALDIRDI'

Olay sırasında babasının yanında bulunan K.C., "Babam aracın içindeyken sanık kapıyı sürekli zorla açıp babama bıçak saplıyordu. Aralarında hiç konuşma olmadı. Babamın 'ay, ay' diye sesini duydum. Babamı korumak için sanığı itmeye çalışıyordum. Hatırladığım kadarıyla 7-8 bıçak darbesi vardı. Sanık olay yerine geldiğinde bir şey söylemeden doğrudan babama saldırdı. Sanık babamın üzerine geldiğinde ben sanığı uzaklaştırmaya çalıştım ancak uzaklaştıramadan seri şekilde bıçak darbeleri vurdu" dedi.

Mahkeme heyeti, ifadelerin ardından bazı tanıkların zorla getirilmesine karar verdi. Heyet, sanık Yusuf Dağkıran hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin dosyada bulunması ile kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimalini göz önünde bulundurup, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 12 Ekim'e ertelendi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Cinayet Davası Ertelendi - Son Dakika

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