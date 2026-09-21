Diyarbakır\'da Dicle\'de su yükselince mahsur kalan 54 keçi ve oğlağı itfaiye kurtardı

Diyarbakır'da Dicle'de su yükselince mahsur kalan 54 keçi ve oğlağı itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Karpuzlu Mahallesi'nde Dicle Nehri'nin su seviyesi yükselince nehir yatağında otlatılan 54 keçi ve oğlak mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye dalgıçları, hayvanları botla kıyıya çıkarıp sahibine teslim etti.
Diyarbakır'da, su seviyesi yükselen Dicle Nehri'nde mahsur kalan keçileri, itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Karpuzlu Mahallesi'nde nehir yatağında otlatılan 54 keçi ve oğlak, su seviyesinin yükselmesi üzerine bulundukları yerde mahsur kaldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bot yardımıyla kıyıya çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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