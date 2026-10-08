Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi girişindeki kazada yaya öldü, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi girişindeki kazada yaya öldü, sürücü tutuklandı

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Diyarbakır\'da Dicle Üniversitesi girişindeki kazada yaya öldü, sürücü tutuklandı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi girişinde hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaya hastanede kurtarılamadı; gözaltına alınan sürücü tutuklandı, soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Aliye Akdeniz, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü İ.H.B. tutuklandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Sur ilçesi Silvan Bulvarı Dicle Üniversitesi girişinde meydana geldi. İ.H.B. yönetimindeki 21 AHB 007 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Akdeniz'e çarptı. Sürücü İ.H.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akdeniz, ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akdeniz kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü tutuklanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Dicle ÜniversitesiTrafik KazalarıDiyarbakır3. SayfaGüncelSurSon Dakika

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