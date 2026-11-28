Diyarbakır'da "Uluslararası Diş Hekimliği Dijital Dönüşüm, Güncel Tedaviler ve Teknolojik Yaklaşımlar Kongresi" başladı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında DÜ Kalp Hastanesi Dr. Mehmet Mehdi Eker Konferans Salonu'nda başlayan ve 2 gün sürecek kongrede, diş hekimliğinde dijital dönüşüm, güncel tedavi yöntemleri ve teknolojik gelişmeler ele alınıyor.

Kongrede yapay zeka, dijital görüntüleme teknolojileri, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi, dental ultrasonografi, radyomiks, dijital gülüş tasarımı, ortognatik cerrahi, dijital protetik tedaviler, şeffaf plak uygulamaları, çocuk diş hekimliğinde teknolojik yenilikler ve güncel endodontik yaklaşımlar başlıklı sunumlar yapılacak.

Kongre Başkanı ve DÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Yavuz, AA muhabirine, kongrede diş hekimliği alanındaki güncel tedavileri, teknolojik yaklaşımları ve dijital diş hekimliğinin sunduğu imkanları akademisyenler ve diş hekimleriyle paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu kapsamda alanında önde gelen isimleri kongreye davet ettiklerini belirten Yavuz, kongrede 7 farklı ülkeden 16 konuşmacının bulunduğunu, 450'nin üzerinde katılımcının yer aldığını bildirdi.

Kongrede 45 sunum yapılacağını ifade eden Yavuz, "Bilgi artık her yerdedir. Günümüzde Diyarbakır'da da bilginin ulaşılabilir olduğunu göstermek ve güncel bilgi neyse onu hem öğrencilerimize hem akademisyenlerimize tekrar tanıtmak amacındayız." diye konuştu.

Yavuz, kongrenin diş hekimleri, akademisyenler, yeni mezunlar ve öğrencilerin katılımına açık olduğunu kaydetti.