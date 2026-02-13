Diyarbakır'da Domuz Sürüsü Görüntülendi

DİYARBAKIR'da Hevsel Bahçeleri'nde tarlalarda gezen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sur ilçesinde bulunan tarihi Hevsel Bahçeleri'nde, tarlada domuz sürüsü görüldü. Bir süre tarlalarda gezen domuzlar daha sonra gözden kayboldu. Domuz sürüsünün tarlalarda dolaştığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,