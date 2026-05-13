Diyarbakır\'da Drift Yapan Sürücülere 650 Bin Lira Ceza

DİYARBAKIR'da farklı noktalarda makas atıp drift yaptığı belirlenen 4 araç sürücüsüne toplam 650 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçlardan 3'ü 2 ay trafikten menedilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 3 aracın Urfa, Selahattin Eyyubi ve Mahabad bulvarlarında makas attığını, 1 aracın ise Halid Bin Velid Kız Öğrenci Yurdu civarında drift yaptığını tespit etti. Görüntüler üzerinden kimlikleri belirlenen 4 araç sürücüsüne toplamda 650 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 araç 2 ay süreyle trafikten menedilirken, 4 sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.