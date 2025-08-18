Diyarbakır'da Düğün Salonu Kavgada İki Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, düğün salonunda, tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyüp tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç. (25) bıçakla, Y.Ç. (42) ise darp sonucu yaralandı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR