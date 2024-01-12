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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timlerince Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen şok uygulamada, şüphe üzerine bir taksi durduruldu. Savcılıktan alınan izinle yapılan aramada yolcu koltuğundaki 1 kutuda bez parçalarına sarılı 4 tabanca, 2 otomatik tüfek ve 6 şarjör ele geçirildi. GBT sorgusunda 21 suç kaydı çıkan sürücü H.K., gözaltına alındı. H.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Durdurulan Takside Silah ve Şarjörler Ele Geçirildi - Son Dakika