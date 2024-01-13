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Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da yapılan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 150 fişek, 15 mağdur bilgilerinin bulunduğu ajanda ile mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirildi.

Diyarbakır\'da tefecilik operasyonunda 5 kişi tutuklandı
13.01.2024 - 12:47,
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Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen 8 aylık çalışmada, vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyarak vatandaşları mağdur ettikleri gerekçesiyle 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümlerince olmak üzere 5 şüpheli de serbest bırakıldı.

Operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 150 fişek, 15 mağdur bilgilerinin bulunduğu ajanda ile mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekaletname ele geçirilmiş, yapılan çalışmalarda 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon liralık şüpheli hesap hareketinin gerçekleştiği belirlenmişti.

Kaynak: AA
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