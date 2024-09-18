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Diyarbakır'da Eğitim Kongresi Başladı

Diyarbakır\'da Eğitim Kongresi Başladı

Dicle Üniversitesi'nde başlayan EDUCongress2024, sürdürülebilir eğitim temasıyla 4 gün sürecek.

18.09.2024 17:49
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Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nin (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "EDUCongress2024" başladı.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde, Edu Yayıncılık ve TÜBİTAK ile birlikte düzenlenen 4 gün sürecek uluslararası eğitim kongresi, "doğru bir eğitim: bilimsel, kapsayıcı, sürdürülebilir" ana teması ile düzenleniyor.

Kongrenin açılış programına, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, açılışta yaptığı konuşmada, bilimsel bir eğitimin, sadece teorik bilgilerin aktarımı değil, aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme yetilerini geliştirmesi, problem çözme becerilerini güçlendirmesi ve bilimsel araştırmalara dayalı bir öğrenme sürecini oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Sürdürülebilir eğitim modeli üzerine örnekler veren Eronat, bilimsel programın yanı sıra katılımcılara Diyarbakır'ın tarihi ve kültürünü yakından tanımalarını tavsiye etti.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal da, kongrenin sunumları ve bilimsel programı hakkında bilgi verdi.

Kongre Genel Sekreteri Dilek Ertuğrul ise kongreye katılanlara teşekkür etti.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy, akademik ve kültürel bir etkinliği düzenlemekten memnuniyet duyduğunu belirterek, kongrenin eğitim teması ile önem arz ettiğini bildirdi.

Açılış konuşmalarının ardından sunum yapıldı.

Kongrede, paneller, forumlar ve çalıştaylar düzenlenecek. Akademik ve bilimsel programda, 4 gün boyunca eğitim alanındaki en son gelişmeler ve yenilikler tartışılacak.

Kaynak: AA

Dicle Üniversitesi, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Eğitim Kongresi Başladı - Son Dakika

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