Diyarbakır'da Eş Cinayeti ve İntihar Girişimi

18.08.2025 20:20
Kemal Demir, eşi Nazlı Demir'i vurduktan sonra intihara kalkıştı. Nazlı hayatını kaybetti.

1) EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜP İNTİHARA KALKIŞTI

DİYARBAKIR'da taksiden inerken eşi Kemal Demir'in (29) silahlı saldırısına uğrayan Nazlı Demir (24) hayatını kaybetti. Seken kurşunlardan birinin de taksi şoförüne isabet ettiği olay sonrası tabancayla intihara kalkışan Kemal Demir ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Nazlı Demir, taksiden inip evine gitmek istediği sırada eşi Kemal Demir'in tabancalı saldırına uğradı. Demir yere yığılırken, taksi şoförü İ.Y. de seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Kemal Demir, bu kez tabancasının namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Nazlı Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Kemal Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu, taksi şoförünün ise durumunun iyi olduğu belirtildi. Nazlı Demir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

20:18
Beyaz Saray'da barış zirvesi Ukrayna lideri Zelenski ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme başladı
Beyaz Saray'da barış zirvesi! Ukrayna lideri Zelenski ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme başladı
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
