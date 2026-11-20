Diyarbakır'da etkili olan sis, Elazığ kara yolunda görüş mesafesini düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, kentin bir bölümünde ve Diyarbakır-Elazığ kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Bazı sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kentin bir bölümünde sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
Sis, Diyarbakır- Elazığ kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Bazı sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
Kaynak: AA
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