Diyarbakır\'da Filistin\'de eğitime zarar konulu etkinlik düzenlendi

Diyarbakır'da Filistin'de eğitime zarar konulu etkinlik düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dicle Üniversitesi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu işbirliğiyle Mesudiye Medresesi'nde İsrail'in Filistin saldırılarının eğitime verdiği zararlara ilişkin program gerçekleştirildi. Etkinliğe Filistin Hebron Üniversitesi'nden Dr. Shaker Jabari canlı bağlantıyla katılarak bilimsel çalışmalar hakkında sunum yaptı.
Diyarbakır'da "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" program gerçekleştirildi.
Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu işbirliğiyle Mesudiye Medresesi'nde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında eğitim hayatına verilen zararlara??????? ilişkin etkinlik gerçekleştirildi.
Programda, Dicle Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Yağmur "İslam Hukukunda Adalet, Zulüm ve Mazlumun Korunması" konusunda sunum yaptı.
Filistin Hebron Üniversitesi'nden Dr. Shaker Jabari, programa canlı bağlantıyla katılarak yaşanan süreç ve bilimsel çalışmalar hakkında "Yıkımın İçinde Bilimi Sürdürmek" konusunda sunum gerçekleştirdi.
Programa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ve davetliler katıldı.
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