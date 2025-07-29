Diyarbakır'da Firari 2 Hükümlü Yakalandı

Diyarbakır'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Lice'de, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan M.B. ile Bağlar'da hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan M.B. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.