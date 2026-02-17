Diyarbakır'da Fuhuş Operasyonu: 18 Gözaltı - Son Dakika
Diyarbakır'da Fuhuş Operasyonu: 18 Gözaltı

17.02.2026 08:40
Diyarbakır merkezli operasyonda masaj salonlarında fuhuşa imkan sağlayan 18 şüpheli gözaltına alındı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır merkezli İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhuşa yer ve imkan sağladıkları, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin ederek organize şekilde hareket ettikleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi cezası verildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki çalışmalarla, şüphelilerin görünüşte "masaj salonu" olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde fuhuşa yer ve imkan sağladıkları, reklam organizatörleri aracılığıyla müşteri temin ederek organize şekilde hareket ettikleri 5 masaj salonu ve 18 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Diyarbakır merkezli Samsun ve İstanbul'da belirlenen 20 adrese eş zamanlı "Kadraj" adı verilen operasyonda ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alına şüphelilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, işlem hacimlerinin yaklaşık 68 milyon TL olduğu tespit edildi.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı, 4'ü hakkında yurt dışına çıkış yasağı, 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi adli kontrol kararı verildi.

