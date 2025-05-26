Diyarbakır\'da Fuhuş Operasyonu: 48 Şüpheliye Ceza

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince, fuhuş şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 48 şüpheliye 1 milyon 152 bin lira idari para cezası uygulandı, gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından aynı adreslerde birlikte yaşadıkları kadın ve trans bireyleri fuhşa sürükledikleri belirlenen yapıya yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Pandora" adı verilen operasyon düzenlendi.

Polisleri "Beybi", müşterileri "Koli" şeklinde kodladılar, renkli peruklar kulladılar

Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında belirdikleri şüphelilerin, kendi aralarında, şifreli konuşmalar yaptıklarını, polisler için "Beybi", müşteriler için ise "Koli" tabirini kullandıklarını, şüpheli ve mağdurların buluşmaya renkli peruklar takarak gittiklerini tespit etti.

Mağdurları, "fuhuş yapmadıkları takdirde kimlik bilgileri ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit ettikleri" de belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 mağdur kurtulurken, suç işledikleri tespit edilen 48 kişiye 1 milyon 152 bin lira idari para cezası uygulandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini", "şantaj", "tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.