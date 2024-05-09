Diyarbakır'da gazetecilerin adli kontrol talebi reddedildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da gazetecilerin adli kontrol talebi reddedildi

Diyarbakır\'da gazetecilerin adli kontrol talebi reddedildi

Diyarbakır'da yargılanan 20 gazetecinin yargılandığı davada, avukatların adli kontrol şartı kaldırılma talebi reddedildi. Gazetecilerin yurt dışı yasağı devam edecek, el konulan malzemelerin iadesi için yazışma yapılacak.

09.05.2024 13:56
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da yargılanan 20 gazetecinin yargılandığı davada, avukatların adli kontrol şartı kaldırılma talebi reddedildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Haziran 2022'de gözaltına alınan ve 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen 20 gazetecinin "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada, tutuksuz yargılanan gazeteciler Serdar Altan, Rohat Bulut, Mehmet Şahin, Servet Yiğen, Kadir Bayram, Elif Üngör, Esmer Tunç, Berivan Karatorak, Ömer Çelik ile avukatları, Resul Temur, Salih Tekin, Serdar Çelebi, Rozerin Şahin, Emin Özhasar, Canan Atabay, Muhammed Tapancı hazır bulundu.

Duruşmada, gazeteciler, önceki beyanlarını tekrarladıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Avukat Resul Temur ise düzenlenen operasyon sırasında el konulan gazetecilere ait materyallerin iadesini ve gazetecilerin adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, gazetecilerin yurt dışı yasağının devamına, el konulan malzemelerin iadesi için gerekli yazışmanın yapılmasına karar vererek, duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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