Diyarbakır'da Gece Poliklinikleri Hizmette

Güncel

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlatılan gece poliklinikleri hizmetlerine devam ediliyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yoğunluk yaşanan bölümlerde başlatılan gece poliklinikleri hizmeti sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor.

Gece polikliniklerinde, algoloji, deri ve zührevi hastalıklar, iç hastalıklar, kardiyoloji, nöroloji, obezite, göz hastalıkları, kulak burun ve boğaz hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk nöroloji, çocuk kardiyoloji, çocuk gastroenteroloji, çocuk alerjisi, çocuk endokrinolojisi bölümlerinde hizmet veriliyor.

Vatandaşlar, ALO 182 veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alarak hizmetlerden yararlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, yoğunluk yaşanan branşlarda vatandaşlar için gece poliklinikleri açarak büyük bir adım attıklarını belirtti.

Özel, "Özellikle gündüz mesaide çalışan vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına çözüm sunmayı amaçlıyoruz. Alanında uzman ekiplerimizle, gece boyunca kaliteli ve kesintisiz bir hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu uygulama, vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.