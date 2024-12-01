Diyarbakır\'da Geri Manevra Yapan Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı

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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde geri manevra yaptığı otomobille park halindeki otomobile çarpan sürücü, aracındaki hasarı kontrol ettikten sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Kasım'da gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Barış Caddesi'nde Kurtuluş İlkokulu önünde meydana geldi. Kaçırdığı sokağa girmek için sürücüsünün geri manevra yaptığı plakası belirlenemeyen otomobil, Gülsüm Başarır Polat'a ait park halindeki 21 ABB 265 plakalı otomobile çarptı. Otomobili ileri alan sürücü, inerek aracını kontrol etti. Ardından tekrar aracına binen sürücü, kaçırdığı sokağa girerek, bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde aracındaki hasarı gören ve güvenlik kamerasında olayı tespit eden Polat, emniyete giderek sürücüden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.