Diyarbakır'da Hasat Etkinliği - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hasat Etkinliği

Diyarbakır\'da Hasat Etkinliği
02.07.2026 17:20
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Sur ilçesinde tarım potansiyeli ve projeleri ele alan hasat etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hasat etkinliği programı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kırsal Kozan Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğine, Sur Kaymakamı Hasan Akbulut, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Bekir Büyükgürses, Sur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ödoğlu, Sur Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir ve yönetimi ile teknik personel ve üreticilerin katıldığı belirtildi.

Programda kentin tarım sektöründeki gelişmeleri, üretim kapasitesi ve geleceğe yönelik projelerin ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyarbakır, sahip olduğu geniş tarım arazileri ve güçlü üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen tarım şehirleri arasında yer alıyor. İlde halihazırda 1 milyon 585 bin dekar alan sulanırken, Silvan, Pamukçay, Başlar ve Kuruçay barajlarının tamamlanmasıyla birlikte toplam 3 milyon 935 bin 580 dekar alanın sulamaya açılması hedefleniyor. Sulama yatırımlarının tamamlanmasıyla yaklaşık 235 bin kişiye istihdam sağlanması ve yıllık 30 milyar lira ekonomik katkı oluşturulması öngörülüyor. Bitkisel üretimde de önemli başarılara sahip olan Diyarbakır, kırmızı mercimek ve pamuk üretiminde Türkiye ikincisi, buğday üretiminde Türkiye dördüncüsü, arpa üretiminde ilk onda yer alırken, 154 bin dekar bağ alanıyla bağcılıkta Türkiye dördüncüsü konumunda bulunuyor. Ayrıca ilde üretilen sertifikalı tohumların yaklaşık 10 bin tonu her yıl ihraç edilerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Diyarbakır, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tarım, Sur, Son Dakika

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