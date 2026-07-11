Diyarbakır'da Hastaneye Silahlı Saldırı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki özel bir hastaneye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Huzurevleri Mahallesi'nde, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki özel bir hastaneye dün kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
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