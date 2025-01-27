Diyarbakır'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı

Hırsızlıkla suçlanan 9 zanlı, Diyarbakır'da gözaltına alınarak tutuklandı.

27.01.2025 09:16
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Diyarbakır'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, merkez Kayapınar ve Sur ilçelerinde iş yerlerindeki hırsızlık olayları üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, 55 güvenlik kamerasınca kaydedilen 120 saatlik görüntüyü inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

"Gölge" adı verilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. İncelemede zanlıların çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika

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