Diyarbakır\'da 3 Yıllık Husumet İş Adamının Aracılığıyla Son Buldu

Diyarbakır'da iki aile arasındaki 3 yıllık husumet iş adamının aracılığıyla son buldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 3 yıl önce iki aile arasında gerçekleşen ölümlü olay nedeniyle aralarında husumet bulunan Yeşil ve Irmak aileleri, dün iş adamı Mustafa Çubuk, siyasi parti ve kanaat önderlerinin arabuluculuğuyla barışla sonuçlandı.

Merkez Bağlar ilçesi Gömmetaş köyünde oturan Irmak ailesi ve Topraktaş köyünden Yeşil ailesi arasında çıkan husumette 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Siyasi parti temsilcileri, iş adamı Mustafa Çubuk ile kanaat önderleri Cafer Çubuk, İzzet Çubuk, Adil Çubuk, Zeynel Çubuk, Halil Cidal ve Ahmet Sankur'un araya girmesiyle husumetin son bulması için yapılan görüşmeler barışla sonuçlandı.

Barış yemeğinde bir araya gelen taraflar, salavatlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.

Karacadağ bölgesinde depremin ardından dev yatırım yapan Diyarbakır İmalatçılar Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Çubuk, barış komisyonu kurduklarını belirterek, bölgede aralarında husumet bulunan ailelerin barışması için aracı olacaklarını söyledi.

Çubuk, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kırsal Karacadağ bölgesinde malumunuz deprem sonrası 10 bin kişinin iş sahibi olabileceği dev yatırımın çalışmalarını başlattık. Bunun yanı sıra şimdi de bazı köylerimizde ve aşiretler arasında küskünlükler ve kan davaları mevcut. Yüzyıllardır maalesef süren kan davaları da mevcut. Biz de bölgemiz için Çubuk ailesi olarak bir barış komisyonu kurup sadece yatırımlarla kalmayıp, aileler arasındaki barışı sağlayacağız inşallah" dedi.

"Diyarbakır'da tüm küskün aileleri barıştırmaya hazır"

Kan davalarını bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Çubuk, "Irmak ve Yeşil ailesi arasında yaklaşık 3 sene önce bir kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Bundan dolayı yıllardır aileler maalesef çocuklarını okutamıyordu. Biz de Allah'a hamd olsun yatırımlarımız devam ettirirken, bu iki ailemizin barışını sağlamış olduk. Maalesef iki genç arasında çıkan kavga aşiretlerin de dahil olmasıyla büyüyor. Biz de bunların yaşanmaması için, bölgemizdeki ailelerin daha huzurlu olabilmesi için barış komisyonumuz Diyarbakır'da tüm küskün aileleri barıştırmaya hazır. Biz, Çubuk ailesi olarak geçmişte dedelerimiz sürekli barış elçisiydi. Son zamanlarda bunu daha da hızlandırarak bölgedeki yaşanan kan davalarını bitirmek için geleneğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.