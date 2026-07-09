Diyarbakır'da İki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İki Yangın Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır\'da İki Yangın Kontrol Altına Alındı
09.07.2026 10:11
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Diyarbakır'ın Lice ve Çınar ilçelerinde çıkan örtü yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DİYARBAKIR'ın Lice ve Çınar ilçelerinde 2 ayrı noktada çıkan örtü yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlar, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi ile Çınar ilçesi kırsal Kutluk Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenlerle çıktı. İhbar üzerine bölgelere itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kulp ve Kocaköy ilçelerinden gelen destek ekiplerin de katılımıyla yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınların çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Gıyasettin TWTİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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