Diyarbakır'da İndirim İzdihamı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İndirim İzdihamı

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Diyarbakır'da teknoloji mağazasının açılışındaki indirim, büyük izdihama yol açtı.

DİYARBAKIR'da bir firmanın açılışa özel teknolojik ürünlerinde yaptığı indirim, izdihama neden oldu. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kentteki bir AVM'de faaliyet gösteren firmanın teknolojik ürünlerinde açılışa özel indirim yapacağı, sanal medya üzerinden duyuruldu. Açılışa büyük ilgi gösterenler, mağaza açılmadan saatler önce alışveriş merkezi önünde toplandı. Kalabalık, kapıların açılmasıyla birlikte mağazaya akın etti. İzdiham sırasında birçok ürün de raflardan düşerek kırıldı. İçeri girmeye çalışanlar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da İndirim İzdihamı - Son Dakika

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