Diyarbakır'da İnşaat Halindeki Otelde Yangın
Diyarbakır'da İnşaat Halindeki Otelde Yangın

08.05.2026 20:31
Diyarbakır'daki inşaat halindeki otelde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da inşaat halindeki otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında inşaatta görevli 5 kişi dumandan etkilenirken, kaçmaya çalışan 1 kişi ise düşerek ayağını kırdı.

Yangın, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan inşaat halindeki otelin 2'nci katında çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında otel inşaatında görevli 5 kişi dumandan etkilenirken, kaçmaya çalışan 1 kişi de düşerek ayağını kırdı. Tedbir amacıyla alışveriş merkezinin otopark girişi kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenenler ile ayağı kırılan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

