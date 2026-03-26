Diyarbakır'da IPARD III 2026 Çağrı Takvimi Açıklandı
Diyarbakır'da IPARD III 2026 Çağrı Takvimi Açıklandı

26.03.2026 13:16
2026 yılında tarım, balıkçılık ve kırsal altyapıya yönelik yatırımlar desteklenecek.

Diyarbakır'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamında 2026 yılı çağrı takvimi açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, IPARD III Programı çerçevesinde 2026 yılı içerisinde çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ve kırsal alanda kamu altyapı yatırımları destekleneceği bildirildi.

Program kapsamında kapalı alanda bitkisel üretim, katma değerli ürünler ve zanaatkarlık faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji yatırımları gibi birçok alanda hibe desteği sağlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, kanatlı ve yumurta üretimi ile süt, kırmızı et ve kanatlı eti işleme tesisleri, meyve ve sebzelerin depolanması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar da destek kapsamındadır. Bu desteklerle, Diyarbakır'da üretim kapasitesinin artırılması, işletmelerin rekabet gücünün artırılması, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve istihdamın arttırılması hedeflenmektedir. Öte yandan, 'Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları' tedbiri kapsamında ilk kez kamu kurumları desteklenecek olup, IPARD III programı kapsamında yalnızca bir kez çağrıya çıkılacaktır. Bu tedbir kapsamında Diyarbakır ve ilçe belediyeleri ile 5355 Sayılı Kanun kapsamındaki yerel yönetim birlikleri desteklenecektir. Bu başlıkta kilit parke ve beton yol yapımı, içme suyu arıtma tesisleri, su depoları, pompa istasyonları, katı atık transfer istasyonları ile çöp kamyonları alımı ve güneş enerjisi sistemleri kurulumları desteklenecek yatırımlar arasında yer almaktadır. Çağrı takvimine göre çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme nisan-mayıs, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması haziran-temmuz, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar temmuz-ağustos, kırsal alanda kamu altyapı yatırımları ağustos-kasım aylarında çağrıya çıkılması planlanmaktadır."

Kaynak: AA

Darphane’den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama Darphane'den UTTS ile ilgili İsrail iddialarına yalanlama
Bursa’da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı İşte ifadesi Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü tutuklandı! İşte ifadesi
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kartal’da 6’ncı kattan düşen hemşire öldü doktor sevgilisi gözaltına alındı Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman’dan ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Fikret Orman'dan ilk görüntü

13:28
Galatasaray’dan Osimhen kararı: Bu parayı veren alır
Galatasaray'dan Osimhen kararı: Bu parayı veren alır
13:22
Kabul ederse paraya para demez Okan Buruk için sıraya girdiler
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
13:07
Galatasaray’dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
