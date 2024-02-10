Diyarbakır'da İşitme Engelli Genç Bıçaklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da İşitme Engelli Genç Bıçaklandı

Diyarbakır\'da İşitme Engelli Genç Bıçaklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan işitme engelli Mehmet K., evinin bulunduğu sokakta M.B. tarafından sol kolundan bıçaklandı. Olayın ardından mahalleli tarafından ilk müdahale yapılan Mehmet K., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheli M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

10.02.2024 17:54
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DİYARBAKIR'da işitme engelli Mehmet K. (15), evinin bulunduğu sokakta M.B. (20) tarafından sol kolundan bıçaklandı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. İşitme engelli Mehmet K., yaşadıkları evin sokağında, henüz bilinmeyen nedenle M.B. tarafından sol kolundan bıçaklandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Mehmet K.'ye ilk müdahaleyi mahalleli yaparak kolundaki kanı durdurmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet K., ambulansla bir özel hastaneye kaldırdı.

Polis, şüpheli M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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