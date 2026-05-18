Diyarbakır\'da İşten Çıkarılan İşçiler Eylemde

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilcisi Ahmet Dinç, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

İşçiler, davul ve düdük çalarak belediye binası önüne yürüdü.

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Temsilcisi Dinç, yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen eylemin işçilerin inisiyatifiyle yapıldığını belirterek, amaçlarının mağduriyetin giderilmesi olduğunu söyledi.

Dinç, "Haksız yere işten çıkarılan bu insanlar mağdur ve perişan durumda. Bu mesele artık insan hakları ihlali boyutuna ulaştı. Biz çözümden yanayız. İlk günden bu yana hukuki destek başta olmak üzere her konuda işçi kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Miyeser Erekli de hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını dile getirdi.

İşe iadelerini talep eden Erekli, "Hepimiz alın terimizle çalışıyorduk. Bir bayrama daha mutsuz giriyoruz." dedi.

Meliha Zengin de işten çıkarılan çalışanların büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

İrfan Kaya ise "Herkes evine ekmek götürmek için mücadele ediyor. Ekmeğimizle oynandı. Artık bu haksızlık sona ersin." diye konuştu.