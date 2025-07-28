KURTARILAMADI
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen itfaiye aracında ağır yaralanan itfaiye eri Haydar Öz (39), kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Öz'ün cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Gıyasettin TETİK/ERGANİ (Diyarbakır),
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da İtfaiye Eri Haydar Öz Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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