Diyarbakır\'da Kaçakçılık Operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 40 bin 84 paket kaçak sigara, 420 paket ısıtılmış tütün mamulü, 520 ayakkabı, 300 puro, 53 cep telefonu, 23 litre kaçak viski, 22 elektronik sigara, 17 termos, 10 muhtelif eşya ele geçirildi, 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı.