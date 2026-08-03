Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu

Diyarbakır\'da Kaçakçılık Operasyonu
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Diyarbakır'da 76 şüpheli yakalanarak kaçak malzeme ticareti ile ilgili işlem yapıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" kapsamında yurda kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakledenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 bin 704 paket gümrük kaçağı sigara, 5570 paket ısıtılmış tütün mamulü, 800 puro, 372 elektronik sigara, 9 ton kaçak et, 5 kilogram kaçak tütün, 24 elektronik eşya ve 21 termos ele geçirildi.

Yakalanan 76 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

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