Diyarbakır\'da Kaçan Deve Kuşu Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

DİYARBAKIR'da çiftlikten kaçan deve kuşu, kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Batman kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Çiftlikten kaçan ve kara yolunda koşmaya başlayan deve kuşu, sürücülere zor anlar yaşattı. Sahibi A.Ö., deve kuşunu yakalamak için arabayla kovalarken, o anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Deve kuşu, bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,
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