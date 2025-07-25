Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: 9 Mermiyle Öldürüldü - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: 9 Mermiyle Öldürüldü

25.07.2025 13:20
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3 aylık hamile Helin Eren, şiddet gördüğü eşinin saldırısı sonucu öldürüldü. Olay detayları ortaya çıktı.

Not: İlk haberimizde öldürülen Helin Eren'in sehven 5 aylık hamile olduğu yazılmıştır. Doğrusu 3 aylık olacaktır…

9 MERMİ İSABET ETMİŞ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde birlikte yaşadığı S.Ş. tarafından tabancayla vurularak öldürülen 3 aylık hamile Helin Eren'in 7 ay önce kaçarak dini nikahla evlendiği, ilk günden itibaren S.Ş.'den şiddet gördüğü, 25 gün önce de babasının evine döndüğü öğrenildi. Ayrıca olay gecesi Helin Eren'in kuzeniyle yürüdüğü sırada S.Ş. tarafından takip edildiği ve saldırıda vücuduna 9 mermi isabet ettiği belirtildi.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadın Cinayeti: 9 Mermiyle Öldürüldü - Son Dakika

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