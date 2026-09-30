Diyarbakır'da kadın cinayetlerine karşı yürüyüşe erkekler katıldı, son ayda 4 kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da kadın cinayetlerine karşı yürüyüşe erkekler katıldı, son ayda 4 kadın öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete tepki için DEM Parti İl Başkanlığı öncülüğünde Diyarbakır'da yürüyen erkekler, Karanfil Parkı'na kadar ilerledi. Milletvekili Mehmet Kamaç, son bir ayda Diyarbakır'da 4 kadının katledildiğini, bunların rakam değil can olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da erkekler, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

DEM Parti İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, DEM Parti Bağlar İlçe Başkanlığı önüne toplandı.

Katılımcılar ellerinde taşıdıkları "Kadını öldüren erkeklikten utanıyoruz", "Sessizliği boz", "Değişime kendimizden başlıyoruz" yazılı pankartlarla Karanfil Parkı'na kadar yürüdü.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadınlara şiddet uygulanmasına ve kadınların öldürülmesine karşı olduklarını söyledi.

Her yıl birçok kadının hayattan koparıldığını ifade eden Kamaç, "Son bir ayda Diyarbakır'da 4 kadın katledildi. Hepinizin dikkatini çekeriz ki bunlar birer rakam değil, bunlar birer can." dedi.

Kamaç, kadınların yaşamın öznesi olduğunu belirterek, "Kadın bu toplumda siyasette, ekonomide, ticarette, sanatta var olmuş ve var olacak. Bu kadim şehir Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Kadın katliamlarına karşı hep birlikte kadınıyla, erkeğiyle birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, DEM Parti İl Başkanı Yunus Muratakan, bazı belediye başkanları, belediye personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA
Mehmet KamaçMilletvekiliDiyarbakırDEM PartiPolitikaGüncelKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak Kötü haberi İsmail Kartal verdi: Maalesef 4-5 hafta oynayamayacak
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti Kurak bölgeye bırakılan böcekler 10 bin sığırı telef etti
21:23
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor
21:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
21:12
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi
21:11
Ronaldo, Jesus’un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
Ronaldo, Jesus'un açıklamaları sonrası milli takım kampını terk etti
21:02
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Bölge’ vurgusu
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 21:43:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kadın cinayetlerine karşı yürüyüşe erkekler katıldı, son ayda 4 kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei