Diyarbakır'da Kadın İtfaiyeciler Başarıyla Görevde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kadın İtfaiyeciler Başarıyla Görevde

06.03.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın itfaiyeciler, Diyarbakır'da toplumsal algıları değiştirerek başarılarına imza atıyor.

DİYARBAKIR'da belediye bünyesinde görev yapan kadın itfaiyecilerden Helin Tay, "Bu işi yapamayacağımı düşünenler de şimdi benimle gurur duyuyor. Mesela bazı olaylara gittiğimizde kaskımızı çıkardığımız zaman bizi gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu da daha fazla motive olmamı sağlıyor" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2025 yılında göreve başlayan 10 kadın itfaiyeci, yangınlardan trafik kazalarına, arama-kurtarma çalışmalarından doğal afetlere kadar birçok olayda görev alıyor. Vardiyalı sistemle 24 saat esasına göre çalışan kadın itfaiyeciler, sahadaki görevleriyle dikkat çekiyor.

'KADINLARA FIRSAT VERİLİRSE HER ŞEYİ BAŞARABİLİRLER'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kayapınar Grup Amirliği'nde görev yapan Helin Tay, toplumda bazı mesleklerin yalnızca erkekler tarafından yapılabileceğine dair bir algı bulunduğunu belirterek, "İlk başta yapamayacağımı düşündüler. Ben onlara itfaiyecilik mesleğini hakkıyla yapabileceğimi söyledim. Bu işi yapamayacağımı düşünenler de şimdi benimle gurur duyuyor. Bazı olaylara gittiğimizde kaskımızı çıkardığımız zaman bizi gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu da daha fazla motive olmamı sağlıyor. İtfaiyeci olmak isteyen kadınların her şeyden önce bu mesleği severek yapmaları gerekir. Bu mesleği yaparlarsa kendileriyle gurur duyacaklarından da eminim. İtfaiyecilik sadece erkek mesleği değildir. Kadınlara fırsat verilirse her şeyi başarabilirler. İnsanların hayatına dokunabilmek gurur verici" dedi.

İtfaiyeci olmayı lise yıllarından bu yana istediğini belirten Şeymanur Aydın da "Önce bizi gördüklerinde şaşırıyorlar, sonra gurur duyuyorlar. Bu da bizi motive ediyor. İtfaiyeciliğin erkek mesleği olduğu algısı zamanla aşılacak. Biz de bu algının aşılmasına öncülük ediyoruz. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Kendine güvenen ve inanan tüm arkadaşlarımız bu mesleği seçebilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kadın İtfaiyeciler Başarıyla Görevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zenginler Orta Doğu’dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı

15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:50:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kadın İtfaiyeciler Başarıyla Görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.