Diyarbakır'da Kafede Yangın Kontrol Altında

Diyarbakır'da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Kent Orman'da bulunan bir kafenin ses yalıtım sisteminde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında kafede hasar oluştu, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen itfaiye erinin, durumunun iyi olduğu öğrenildi.