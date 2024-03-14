Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor

Diyarbakır\'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor

Diyarbakır'da meydana gelen depremde yıkılan Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi. 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı olayla ilgili müteahhitler ve arsa sahipleri tutuklu olarak yargılanıyor. Duruşmada bilirkişi raporu talebi reddedildi ve mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıkların tahliye talepleri ise reddedildi. Davanın bir sonraki duruşması 9 Mayıs'ta yapılacak.

14.03.2024 16:29  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklu sanıklar 2 müteahhit ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahiplerinden Ahmet Özcan ve Nurettin Özcan bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Mahkeme başkanı, 1990'lı yıllarda yanındaki boş bir binanın çökmesinin ardından bu olayın Hisami Apartmanı'na olumsuz bir etkisinin olup olmadığı yönünde bina sakinlerince istenilen bilirkişi raporuna değinerek, avukatlar tarafından da celse arasında talep edilen bu rapora ilişkin ilgili belediyeden henüz bir bilgi gelmediğini belirtti.

Mağdur müştekiler ise depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Sanıklardan Mehmet Ali Korkut, tutuklu yargılandığı için mağdur ve çalışmak zorunda olduğunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Mehmet Meşe ise depremde yaralandığı için cezaevi koşullarının sağlığını kötü etkilediğini iddia ederek, tahliyesini talep etti.

Sanıklardan arsa sahibi Nurettin Özcan da binanın zemin ve 4 kat olacağını yönünde proje hazırlandığını ileri sürerek, "Daha sonra ise hazırlanan projede daha fazla kat olabileceği söylendi. Bu nedenle bina zemin artı 10 kat yapıldı. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanıklardan arsa sahibi Ahmet Özcan ise binanın temeli ve inşaatına yönelik bir ilgisinin olmadığını ve kalp hastası olduğunu öne sürerek, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.

Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatlarının talep ettikleri bilirkişi raporunun belediyeden yeniden istenmesine, iki hafta içerisinde cevap verilmemesi halinde ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi.

İstenen ceza

İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhitleri Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahibi Ahmet Özcan ve Nurettin Özcan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:58 Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı Metro istasyonunda intihar eden gençten geriye kalan not yürek dağladı
16:30 Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler Erdoğan: Sırtını örgüte dayayan siyasi temsilciler kendi ikballerini kotarmak peşindeler
16:02 Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat’ta Türk Bakanlar ve MİT Başkanı, güvenlik zirvesi için Bağdat'ta
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
11:32 “Şahsımızın gölgesinde yürüyor“ demişti Kasım Gülpınar’dan Erdoğan’ı kızdıracak öneri "Şahsımızın gölgesinde yürüyor" demişti! Kasım Gülpınar'dan Erdoğan'ı kızdıracak öneri
17:15 Fernando Muslera, Fatih Terim’in takımına transfer oluyor Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına transfer oluyor
16:41 Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’u radarına aldı Lazio, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u radarına aldı
16:38 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı 80 yaşındaki sürücü tünele tersten girdi, iş makinesine çarptı
16:20 İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kızına veda eden baba: Peygambere ve sahabelere selam söyle
16:10 Kapadokya’daki balayı faciasında karar verildi Kapadokya'daki balayı faciasında karar verildi
16:03 Dün akşam Survivor’da baba olacağını öğrenmişti Yunus Emre’nin eşi bebeğini düşürdü Dün akşam Survivor'da baba olacağını öğrenmişti! Yunus Emre'nin eşi bebeğini düşürdü
15:41 Marmara Denizi’ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu Marmara Denizi'ndeki kirlilik ve müsilaj için uyarı: 50 yılda 19 balık türü kayboldu
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 17:20:04. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement