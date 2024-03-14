Diyarbakır\'da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan apartman davası devam ediyor

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklu sanıklar 2 müteahhit ve 2 arsa sahibinin yargılanmasına devam edildi.
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahiplerinden Ahmet Özcan ve Nurettin Özcan bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.
Mahkeme başkanı, 1990'lı yıllarda yanındaki boş bir binanın çökmesinin ardından bu olayın Hisami Apartmanı'na olumsuz bir etkisinin olup olmadığı yönünde bina sakinlerince istenilen bilirkişi raporuna değinerek, avukatlar tarafından da celse arasında talep edilen bu rapora ilişkin ilgili belediyeden henüz bir bilgi gelmediğini belirtti.
Mağdur müştekiler ise depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini, sanıklardan şikayetçi olduklarını ifade ederek, cezalandırılmalarını istedi.
Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.
Sanıklardan Mehmet Ali Korkut, tutuklu yargılandığı için mağdur ve çalışmak zorunda olduğunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.
Mehmet Meşe ise depremde yaralandığı için cezaevi koşullarının sağlığını kötü etkilediğini iddia ederek, tahliyesini talep etti.
Sanıklardan arsa sahibi Nurettin Özcan da binanın zemin ve 4 kat olacağını yönünde proje hazırlandığını ileri sürerek, "Daha sonra ise hazırlanan projede daha fazla kat olabileceği söylendi. Bu nedenle bina zemin artı 10 kat yapıldı. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.
Sanıklardan arsa sahibi Ahmet Özcan ise binanın temeli ve inşaatına yönelik bir ilgisinin olmadığını ve kalp hastası olduğunu öne sürerek, tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti.
Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatlarının talep ettikleri bilirkişi raporunun belediyeden yeniden istenmesine, iki hafta içerisinde cevap verilmemesi halinde ilgili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı 9 Mayıs'a erteledi.
İstenen ceza
İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhitleri Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahibi Ahmet Özcan ve Nurettin Özcan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
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