Diyarbakır\'da Kar Yağışı Nedeniyle Kazalar

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu ile Silvan kara yolu üzerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Şanlıurfa kara yolunun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Silvan ilçesi kırsal Boyunlu Mahallesi'nde ise 3 aracın karıştığı başka bir zincirleme kaza yaşandı. Kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
DİYARBAKIR-MARDİN YOLUNDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Mardin kara yolunda da ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken bölgede yol temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
