 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kadın da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kadın da Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da geçen ay evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen İzzettin Çiftçi'nin eşi Remziye Çiftçi, 42 günlük tedavi sürecinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından İzzettin Çiftçi'nin cenazesi defnedilirken, Remziye Çiftçi ve 2 torunu yoğun bakıma alınmıştı. Torunlar taburcu edilirken, Remziye Çiftçi dün gece fenalaşarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır\'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kadın da Hayatını Kaybetti
16.01.2024 - 11:10,
Abone Ol

DİYARBAKIR'da, geçen ay evde yakılan mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen eşi İzzettin Çiftçi'yi (72) kaybeden, kendisi de 2 torunuyla hastanede yoğun bakıma alınan Remziye Çiftçi (67), 42 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 5 Aralık'ta sabah saatlerinde Sur ilçesi Kervanpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik sobası ile ısınan Çiftçi ailesi, köyde elektriklerin kesik olması nedeniyle soğuk havanın da etkisiyle mangal yaktı. 2 mangal yakan Seyfettin Çiftçi, birini babası İzzettin Çiftçi ile annesi Remziye Çiftçi'nin odasına, diğerini de kendi odalarına koydu. Sabah kalktığında kız çocukları E. Ç. (4) ve E.Ç.'yi (3) baygın halde gören Seyfettin Çiftçi, gittiği anne ve babasının olduğu odada aynı manzarayla karşılaştı. Çiftçi, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzzettin ve Remziye Çiftçi ile torunları ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan İzzettin Çiftçi, otopsi işlemlerinin ardından mahallede defnedilirken, Remziye Çiftçi ile 2 torunu da yoğun bakıma alındı.

Torunlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken Çiftçi, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede fenalaştı. Sağlık görevlilerin müdahale ettiği Çiftçi kurtarılamadı. 42 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Çiftçi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak gözyaşları içerisinde Kervanpınar Mahallesi'ne defnedildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Aralık, Sur, Olaylar, Hastane, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kadın da Hayatını Kaybetti - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:33:10. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kadın da Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement