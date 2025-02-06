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Diyarbakır'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kulp ve Hani ilçelerinde kar nedeniyle kapanan kırsal mahalle yollarını ulaşıma açtı.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kulp ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde 3 kilometrelik yolu, Hani Çukur ve Eşkin mahalle yollarında ise 10 kilometrelik yol ağını ulaşıma açtı.

Ekipler, kar yağışının ulaşımı aksatmaması için sahada çalışmalarını sürdürüyor.