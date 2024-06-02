Diyarbakır'da kavga nedeniyle seçim iptal edildi, Sarıyazma Mahallesi'nde yeniden sandık kuruldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da kavga nedeniyle seçim iptal edildi, Sarıyazma Mahallesi'nde yeniden sandık kuruldu

Diyarbakır\'da kavga nedeniyle seçim iptal edildi, Sarıyazma Mahallesi\'nde yeniden sandık kuruldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Sarıyazma Mahallesi'nde 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde çıkan kavga nedeniyle seçim iptal edilmişti. İlçe Seçim Kurulu kararıyla yeniden seçim yapılan mahallede, Ziver Lale muhtar seçildi.

02.06.2024 20:27
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Diyarbakır'da 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde çıkan kavga nedeniyle seçimin iptal edildiği merkez Sur ilçesinin Sarıyazma Mahallesi'nde yeniden sandık kuruldu.

31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Sarıyazma Mahallesi'nde yapılan seçimde çıkan kavgadan dolayı oylar sayılamayınca İlçe Seçim Kurulu kararıyla yeniden seçim yapıldı.

Seçim güvenliği nedeniyle ilçe merkezindeki Alparslan İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan tek sandıkta seçmenler oyunu kullandı.

Muhtarlık için Ziver Lale aday oldu.

56 kişinin kayıtlı bulunduğu mahallede 27 kişi oy kullandı.

Kullanılan 27 oyun tamamını alan Lale, muhtar seçildi.

31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy sayımı sırasında adaylar Ziver Lale ve Hilmi Lale ile yakınları arasında yaşanan kavga nedeniyle oylar sayılamamış, İlçe Seçim Kurulu kırsal Sarıyazma Mahallesi'ndeki muhtarlık seçiminin tekrarlanması kararını almıştı.

Kaynak: AA

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