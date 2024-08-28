Diyarbakır'da kaybolan Narin için şüpheli gözaltına alındı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 8 gün önce kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Her ihbarı değerlendiriyoruz. Çember daraldı, kısa sürede sonuca ulaşmayı bekliyoruz. Deliller ve ifadeler elimizde" diyerek, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesindeki evinde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor.

Arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gelen Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Her ihbarı değerlendirdiklerini aktaran Yıldırım, "Çember daraldı, kısa sürede sonuca ulaşmayı bekliyoruz. Deliller ve ifadeler elimizde" dedi.

Yıldırı, bin 30'u Jandarma Komutanlığı, 240'ı AFAD görevlisinin arama çalışmalarında yer aldığını ifade ederek, "7 kurumdan bin 710 personelin katılımı ve 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 48 drone faaliyeti takviyesi yapılarak, karadan ve havadan 55 kilometrekarelik alan ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel ile 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu, 24 km su kanalı aranmıştır. 12 bin 565saraç ile 32 bin 952 şahıs sorgulanmış, 44'ü jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev ile 22 metruk binada arama icra edilmiş, 16 PTS noktasını ile 78 kamera incelenmiş, 8'i şüpheli 58'i tanık olmak üzere toplam 66 şahsın ifadesi alınmış. 1 şahıs ise gözaltına alınmıştır" dedi.

"Kızımın yaşadığına inanıyorum"

Baba Arif Güran ise, Narin'in yaşadığına inandığını ifade ederek, arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti. Narin ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar da tepki gösteren Güran, "Şu an ayakta kalmamızın tek sebebi İl Jandarma Komutanı'nın yaptığı açıkla ve AFAD ekiplerinin çalışmasıdır. Gece gündüz çalışıyorlar. Bir baba olarak inanıyorum, kızım yaşıyor. Yetkililerimiz de umutlu. Kızım gelecek, inanıyorum. Toplumlumuz bu zulme, bu haksızlığa müsaade etmiyor. Herkes Narin için seferber olmuş. Sürekli bizi arayıp, dua ediyorlar. Bu dualar bizi ayakta tutuyor. Basının da çok büyük desteği oldu. Kızımı görene kadar bana uyku da yok yemek de yok. Gözlerimi kapatamıyorum. Gözlerimi kapattığımda Narin'imin beni çağırdığını hissediyorum. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat edilmemesi ve sadece yetkililerin yapacağı açıklamaları önemsemelerini istiyoruz" diye konuştu.