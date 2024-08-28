Diyarbakır'da kaybolan Narin için şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diyarbakır'da kaybolan Narin için şüpheli gözaltına alındı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da 8 gün önce kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Arama çalışmaları devam ediyor.

28.08.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 8 gün önce kaybolan Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Her ihbarı değerlendiriyoruz. Çember daraldı, kısa sürede sonuca ulaşmayı bekliyoruz. Deliller ve ifadeler elimizde" diyerek, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesindeki evinde 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın arama çalışmaları 8'inci günde sürüyor.

Arama çalışmalarını takip etmek için bölgeye gelen Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi. Her ihbarı değerlendirdiklerini aktaran Yıldırım, "Çember daraldı, kısa sürede sonuca ulaşmayı bekliyoruz. Deliller ve ifadeler elimizde" dedi.

Yıldırı, bin 30'u Jandarma Komutanlığı, 240'ı AFAD görevlisinin arama çalışmalarında yer aldığını ifade ederek, "7 kurumdan bin 710 personelin katılımı ve 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 48 drone faaliyeti takviyesi yapılarak, karadan ve havadan 55 kilometrekarelik alan ile Jandarma Su Altı Arama Kurtarma Timi, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel ile 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu, 24 km su kanalı aranmıştır. 12 bin 565saraç ile 32 bin 952 şahıs sorgulanmış, 44'ü jandarma 3'ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev ile 22 metruk binada arama icra edilmiş, 16 PTS noktasını ile 78 kamera incelenmiş, 8'i şüpheli 58'i tanık olmak üzere toplam 66 şahsın ifadesi alınmış. 1 şahıs ise gözaltına alınmıştır" dedi.

"Kızımın yaşadığına inanıyorum"

Baba Arif Güran ise, Narin'in yaşadığına inandığını ifade ederek, arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti. Narin ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar da tepki gösteren Güran, "Şu an ayakta kalmamızın tek sebebi İl Jandarma Komutanı'nın yaptığı açıkla ve AFAD ekiplerinin çalışmasıdır. Gece gündüz çalışıyorlar. Bir baba olarak inanıyorum, kızım yaşıyor. Yetkililerimiz de umutlu. Kızım gelecek, inanıyorum. Toplumlumuz bu zulme, bu haksızlığa müsaade etmiyor. Herkes Narin için seferber olmuş. Sürekli bizi arayıp, dua ediyorlar. Bu dualar bizi ayakta tutuyor. Basının da çok büyük desteği oldu. Kızımı görene kadar bana uyku da yok yemek de yok. Gözlerimi kapatamıyorum. Gözlerimi kapattığımda Narin'imin beni çağırdığını hissediyorum. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat edilmemesi ve sadece yetkililerin yapacağı açıklamaları önemsemelerini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Selçuk Yıldırım, Diyarbakır, Jandarma, 3-sayfa, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kaybolan Narin için şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
20:19 Aliyev’in eski yakın korumasıydı Tatil için geldiği Türkiye’de ölü bulundu Aliyev'in eski yakın korumasıydı! Tatil için geldiği Türkiye'de ölü bulundu
19:21 Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne kalırsa paraya para demeyecek Taraftarların gözü kulağı Young Boys maçında! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa paraya para demeyecek
19:10 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş 3 çocuğunu katleden baba, öldürmeden önce son isteklerini yerine getirmiş
18:58 Gülbin Tosun’u işinden mi etti Mansur Yavaş’ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var Gülbin Tosun'u işinden mi etti? Mansur Yavaş'ın açıklamasında dikkat çeken bir detay var
18:49 Zelenskiy duyurdu: Ukrayna’nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı Zelenskiy duyurdu: Ukrayna'nın ilk yerli balistik füze testi olumlu sonuçlandı
18:49 ABD’de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı ABD'de havalimanında yolcu uçağının lastiği patladı: 2 ölü, 1 yaralı
18:41 Resmen kılıçlar çekildi Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama Resmen kılıçlar çekildi! Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için olay açıklama
18:20 Herkes bu transferi konuşuyor Jonjo Shelvey, Premier Lig’i bırakıp Süper Lig’e geldi Herkes bu transferi konuşuyor! Jonjo Shelvey, Premier Lig'i bırakıp Süper Lig'e geldi
17:49 Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı Elinde tüfeğiyle bekleyen yaşlı adam, kurbanını görür görmez peş peşe tetiğe bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 14:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kaybolan Narin için şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement