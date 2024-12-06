Diyarbakır'da kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu aranıyor.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yaşayan Güler ailesinin 14 yaşındaki kızları Edanur Güler, 3 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi.
Kızlarını arama çalışmasından sonuç alamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Ekiplerin, Güler'i arama çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Kayıp 14 Yaşındaki Edanur Güler Aranıyor - Son Dakika
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